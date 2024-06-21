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В Азербайджане упрощается механизм изменения целевого назначения сельхозземель

В Азербайджане упрощается механизм изменения целевого назначения сельхозземель Милли Меджлис в первом чтении утвердил поправки в Земельный кодекс, направленные на повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.
Милли Меджлис
21 июня 2024 г. 13:22
В Азербайджане упрощается механизм изменения целевого назначения сельхозземель

Милли Меджлис в первом чтении утвердил поправки в Земельный кодекс, направленные на повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщает Report, поправки были обсуждены на сегодняшнем заседании парламента.

Документ разработан в рамках указа президента Ильхама Алиева от 15 июля 2021 года "О ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрной сфере".

Поправки предусматривают разработку нового, гибкого механизма изменения целевого назначения сельскохозяйственных угодий, а также регулирование строительства (установки) сооружений на землях сельхозназначения.

В целом законопроект создаст условия для ускорения работ по улучшению инфраструктуры и бизнес-среды в аграрном секторе, превращения сельского хозяйства в одну из ключевых отраслей экономики, устойчивого развития АПК, оптимизации госуслуг и создания эффективной системы управления.

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