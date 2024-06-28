О нас

В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет

В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет Милли Меджлис утвердил в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный возраст для управления небольшим электрическим транспортным средством в Азербайджане составит 14 лет.
Милли Меджлис
28 июня 2024 г. 12:08
В Азербайджане управлять небольшим электрическим транспортным средством можно будет с 14 лет

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении законопроект, согласно которому минимальный возраст для управления небольшим электрическим транспортным средством в Азербайджане составит 14 лет.

Как сообщает Report, данный вопрос отражен в проекте поправок в закон "О дорожном движении".

Согласно поправке, в список с правом управления транспортными средствами на дорогах на территории Азербайджана с 14 лет, помимо велосипедов, добавляется небольшое электрическое транспортное средство.

Отметим, что небольшое электрическое транспортное средство – это личное передвижное транспортное средство, оснащенное электродвигателем мощностью не более 1 кВт, предназначенное для перевозки одного человека и отвечающее ряду критерий (например, максимальная масса без водителя - 55 кг, высота - до 1,40 м, длина - до 2 м и др.)

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan lowers age limit for small electric vehicle riders
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis 14 yaşdan yuxarı şəxslərin kiçik elektrik nəqliyyat vasitəsini idarə etməsinə icazə verib

Другие новости из категории

В Азербайджане будут штрафовать в крупном размере владельцев ресторанов за проведение свадеб несовершеннолетних
В Азербайджане будут штрафовать в крупном размере владельцев ресторанов за проведение свадеб несовершеннолетних
28 июня 2024 г. 12:40
Милли Меджлис принял в III чтении проект поправок о расширении прав семей шехидов
Милли Меджлис принял в III чтении проект поправок о расширении прав семей шехидов
28 июня 2024 г. 12:35
В Азербайджане выросли штрафы за проезд на красный свет и выезд на встречную полосу
В Азербайджане выросли штрафы за проезд на красный свет и выезд на встречную полосу
28 июня 2024 г. 12:30
В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками
В Азербайджане запрещаются браки между кровными родственниками
28 июня 2024 г. 12:21
Введены новые штрафы за нарушение правил парковки, некоторые увеличены
Введены новые штрафы за нарушение правил парковки, некоторые увеличены
28 июня 2024 г. 12:19
Милли Меджлис утвердил увеличение штрафов за езду без водительских прав
Милли Меджлис утвердил увеличение штрафов за езду без водительских прав
28 июня 2024 г. 12:13
Установлен новый размер госпошлины за выдачу лицензии на военную технику и вооружение
Установлен новый размер госпошлины за выдачу лицензии на военную технику и вооружение
28 июня 2024 г. 12:12
В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния будут выдаваться в электронном формате
В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния будут выдаваться в электронном формате
28 июня 2024 г. 12:07
В Азербайджане импорт товаров оборонного назначения освобождается от налогов и таможенных пошлин
В Азербайджане импорт товаров оборонного назначения освобождается от налогов и таможенных пошлин
28 июня 2024 г. 12:01
Милли Меджлис принял увеличение штрафов за перегрузку крупногабаритных автомобилей
Милли Меджлис принял увеличение штрафов за перегрузку крупногабаритных автомобилей
28 июня 2024 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi