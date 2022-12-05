В Азербайджане учреждаются две новые медали

В Азербайджане учреждаются две новые медали.

В Азербайджане учреждаются две новые медали.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

В связи с этим предлагается внести поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Согласно поправкам, будет учреждена юбилейная медаль "10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (2012-2022)" и медаль "За эффективное сотрудничество с ASAN xidmət".