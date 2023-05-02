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В Азербайджане учреждается еще одна медаль

В Азербайджане учреждается еще одна медаль В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования".
Милли Меджлис
2 мая 2023 г. 13:13
В Азербайджане учреждается еще одна медаль

В Азербайджане учреждается медаль "За заслуги в области разминирования".

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента в первом чтении был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Согласно законопроекту, медалью "За заслуги в области разминирования" будут награждаться граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства за активное участие в развитии области разминирования, за значительный вклад в эффективное сотрудничество в области разминирования, за заслуги в развитии и укреплении международных связей Азербайджанской Республики в области разминирования.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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