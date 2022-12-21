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В Азербайджане учреждается должность уполномоченного по этике

В Азербайджане учреждается должность уполномоченного по этике В Азербайджане учреждается должность уполномоченного по этике, ответственного за соблюдение требований этического поведения в госорганах, просвещение в данной сфере и разрешение споров.
Милли Меджлис
21 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане учреждается должность уполномоченного по этике

В Азербайджане учреждается должность уполномоченного по этике, ответственного за соблюдение требований этического поведения в госорганах, просвещение в данной сфере и разрешение споров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке к закону "О правилах этического поведения госслужащих", обсуждаемой на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В проекте предлагается учреждение уполномоченного по этике, определяются требования к нему и его полномочия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda etik davranış üzrə müvəkkil vəzifəsi təsis edilir

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