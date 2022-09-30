В Азербайджане связанные с недвижимостью некоторые услуги могут стать платными

В Азербайджане еще пять услуг, связанных с недвижимостью, могут стать платными.
Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект изменений в закон "О государственном реестре недвижимости".
Законопроект устанавливает правовые основы взимания платы за следующие виды услуг:
- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимости;
- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимости, связанных с появлением и передачей прав на недвижимое имущество;
- предоставление сведений из государственного реестра о законном владельце, описании и адресе недвижимого имущества;
- составление схематических адресных планов, оказание мобильных услуг по приему и выдаче документов для государственной регистрации прав;
- предоставление заключения специалиста на основании данных земельного кадастра и результатов обмерных работ.
После обсуждения проект изменений был принят в первом чтении.