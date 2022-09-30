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В Азербайджане связанные с недвижимостью некоторые услуги могут стать платными

В Азербайджане связанные с недвижимостью некоторые услуги могут стать платными В Азербайджане еще пять услуг, связанных с недвижимостью, могут стать платными.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 16:12
В Азербайджане связанные с недвижимостью некоторые услуги могут стать платными

В Азербайджане еще пять услуг, связанных с недвижимостью, могут стать платными.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект изменений в закон "О государственном реестре недвижимости".

Законопроект устанавливает правовые основы взимания платы за следующие виды услуг:

- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимости;

- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимости, связанных с появлением и передачей прав на недвижимое имущество;

- предоставление сведений из государственного реестра о законном владельце, описании и адресе недвижимого имущества;

- составление схематических адресных планов, оказание мобильных услуг по приему и выдаче документов для государственной регистрации прав;

- предоставление заключения специалиста на основании данных земельного кадастра и результатов обмерных работ.

После обсуждения проект изменений был принят в первом чтении.

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