В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния можно будет получить в электронном формате

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Семейный кодекс, согласно которым сведения из актов гражданского состояния можно будет получать в электронном формате.
Как сообщает Report, проект поправок был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправкам, сведения из свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния могут быть представлены через информационную систему "Электронное правительство".
Кроме того, передача данных сведений будет приравнивается к передаче самого свидетельства.