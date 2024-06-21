О нас

В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния можно будет получить в электронном формате

В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния можно будет получить в электронном формате Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Семейный кодекс, согласно которым сведения из актов гражданского состояния можно будет получать в электронном формате.
Милли Меджлис
21 июня 2024 г. 12:50
В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния можно будет получить в электронном формате

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Семейный кодекс, согласно которым сведения из актов гражданского состояния можно будет получать в электронном формате.

Как сообщает Report, проект поправок был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, сведения из свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния могут быть представлены через информационную систему "Электронное правительство".

Кроме того, передача данных сведений будет приравнивается к передаче самого свидетельства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarındakı məlumatlar elektron qaydada təqdim olunacaq

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
БИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
ФотоБИГ продолжает информировать мировое сообщество о реальной ситуации в колонизированных регионах
20 июня 2024 г. 22:06
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi