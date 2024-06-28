В Азербайджане сведения из актов гражданского состояния будут выдаваться в электронном формате

Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении поправки в Семейный кодекс, согласно которым сведения из актов гражданского состояния можно будет получать в электронном формате.

Милли Меджлис принял в третьем, окончательном чтении поправки в Семейный кодекс, согласно которым сведения из актов гражданского состояния можно будет получать в электронном формате.

Как сообщает Report, проект поправок был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, сведения из свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния могут быть представлены через информационную систему "Электронное правительство".

Кроме того, передача данных сведений будет приравнивается к передаче самого свидетельства.