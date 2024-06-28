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В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии

В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии.
Милли Меджлис
28 июня 2024 г. 09:36
В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии

В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте“, внесенном в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Согласно предложенному изменению в статью 59 закона (оценка труда спортсменов высокого класса и спортивных работников) гражданам Азербайджана за большие заслуги в области физической культуры и спорта и высокие достижения могут быть присуждены в установленном законодательством порядке специальные олимпийские и паралимпийские стипендии, индивидуальные стипендии, государственные награды и почетные звания.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda idmançılara xüsusi paralimpiya təqaüdü veriləcək

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