В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии

В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии.

В Азербайджане спортсменам будут предоставляться специальные олимпийские и паралимпийские стипендии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте“, внесенном в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Согласно предложенному изменению в статью 59 закона (оценка труда спортсменов высокого класса и спортивных работников) гражданам Азербайджана за большие заслуги в области физической культуры и спорта и высокие достижения могут быть присуждены в установленном законодательством порядке специальные олимпийские и паралимпийские стипендии, индивидуальные стипендии, государственные награды и почетные звания.