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В Азербайджане создается система "ICMAL" для контроля за штрафами и мерами административного наказания

В Азербайджане создается система "ICMAL" для контроля за штрафами и мерами административного наказания В Азербайджане создается система İCMAL для контроля за штрафами и мерами административного наказания
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 12:13
В Азербайджане создается система ICMAL для контроля за штрафами и мерами административного наказания

В Азербайджане создается электронная информационная система "ICMAL" для контроля за штрафами и взысканиями по административным правонарушениям.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые статьи. Законопроект был вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно добавленной статье 45-1 Кодекса, в целях централизованного учета и отслеживания протоколов об административных правонарушениях и решений (постановлений) по делам об административных правонарушениях, анализа информации о начисленных и перечисленных в государственный бюджет и на счета уполномоченных органов, принявших решение (электронное решение) о наложении административного взыскания в виде штрафа, штрафах, а также осуществления контроля за правильностью этой информации создается информационная система органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти (далее - информационная система "ICMAL").

В документе подчеркивается, что для обеспечения отслеживания протоколов об административных правонарушениях и решений (постановлений) по делам об административных правонарушениях, в том числе электронных протоколов и электронных решений, с присвоением уникального номера, информация об этих документах передается в информационную систему "ICMAL".

Без присвоения уникального кода решениям по делам об административных правонарушениях, предусматривающим применение административного взыскания в виде штрафа, в том числе электронным решениям, через информационную систему "ICMAL", исполнение этих решений (в том числе начисление пени) не может быть истребовано.

В целях хранения информационной системы "ICMAL", а также усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, 5 процентов средств, поступающих в государственный бюджет от штрафов, перечисляются на казначейский счет этого органа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda inzibati xətalar üzrə qərarlara nəzarət üçün "İCMAL" elektron informasiya sistemi yaradılır

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