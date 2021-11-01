В Азербайджане создается Молодежный парламент

Между Милли Меджлисом и Фондом молодежи Азербайджана подписан меморандум о создании Молодежного парламента Азербайджана.

Между Милли Меджлисом и Фондом молодежи Азербайджана подписан меморандум о создании Молодежного парламента Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Выступивший на мероприятии вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по делам молодежи и спорта Адиль Алиев отметил, что молодежная политика Азербайджана, опирающаяся на идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, получила дальнейшее развитие под руководством президента Ильхама Алиева.

По его словам, в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская молодежь достойно справилась с возложенной на нее исторической миссией.

Молодежный парламент Азербайджана станет весьма прогрессивным учреждением с точки зрения мониторинга социально-экономического положения молодежи в нашей стране, повышения правовой культуры среди молодежи, активной роли молодежи в общественной и политической жизни общества, а также участия молодежи в общественных обсуждениях соответствующих законопроектов в Милли Меджлисе.

“Молодежный парламент Азербайджана был одним из проектов, обсуждаемых в нашей стране на протяжении многих лет. В настоящее время этот проект одобрен Милли Меджлисом. Основной целью проекта является привлечение молодежи к парламентской деятельности. В Молодежном парламенте Азербайджана будут представлены 30 человек”, - отметил Исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров.