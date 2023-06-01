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В Азербайджане создается фонд утилизации транспортных средств

В Азербайджане создается фонд утилизации транспортных средств В Азербайджане будет создан фонд утилизации транспортных средств.
Милли Меджлис
1 июня 2023 г. 11:26
В Азербайджане создается фонд утилизации транспортных средств

В Азербайджане будет создан фонд утилизации транспортных средств.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в новой статье 14-3 (Создание и деятельность фонда утилизации транспортных средств) закона "О производственных и бытовых отходах".

Согласно документу, фонд утилизации транспортных средств является целевым бюджетным фондом и финансируется за счет самостоятельных источников доходов, в частности утилизационного сбора, кредитов и грантов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, отчислений международных организаций и других доноров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası fondu yaradılacaq

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