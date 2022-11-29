В Азербайджане создается единая информационная система по грантам

В Азербайджане принят проект по созданию единой информационной системы по грантам.
Как сообщает Report, проект поправок в закон "О грантах" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Основной целью предлагаемых изменений является обеспечение прозрачности при получении грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, охватывающей необходимую информацию о грантах, обеспечение ведения реестра.
Проект поправок был принят в третьем чтении.