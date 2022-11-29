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В Азербайджане создается единая информационная система по грантам

В Азербайджане создается единая информационная система по грантам В Азербайджане принят проект по созданию единой информационной системы по грантам.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 12:28
В Азербайджане создается единая информационная система по грантам

В Азербайджане принят проект по созданию единой информационной системы по грантам.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О грантах" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Основной целью предлагаемых изменений является обеспечение прозрачности при получении грантов, формирование системы, отвечающей современным требованиям в этой области, создание единой информационной системы, охватывающей необходимую информацию о грантах, обеспечение ведения реестра.

Проект поправок был принят в третьем чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijan creates unified information system on grants
Версия на азербайджанском языке Qrantlarla bağlı vahid informasiya sisteminin yaradılmasına dair layihə qəbul edilib

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