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В Азербайджане создадут единую информационную базу ветеранов войны

В Азербайджане создадут единую информационную базу ветеранов войны Проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении
Милли Меджлис
23 апреля 2021 г. 13:38
В Азербайджане создадут единую информационную базу ветеранов войны
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На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О ветеранах" был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в статью 3 (Ветераны войны) закона добавляется новый пункт.

Согласно новому пункту, орган (учреждение), определенный соответствующим органом Исполнительной власти, ведет в электронной форме реестр ветеранов войны в электронной информационной системе органа (учреждения), определенного соответствующим органом Исполнительной власти, с целью создания единой информационной базы ветеранов войны. Порядок ведения реестра ветеранов войны определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijan to create single database of war veterans
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müharibə veteranlarının vahid informasiya bazası yaradılacaq

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