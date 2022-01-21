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В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать

В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать В Азербайджане лица, нарушившие закон о предотвращении бытового насилия, будут арестованы.
Милли Меджлис
21 января 2022 г. 18:02
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать

В Азербайджане лица, нарушившие закон о предотвращении бытового насилия, будут арестованы.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 158 (нарушение законодательства о предотвращении бытового насилия) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Согласно изменениям, за действия, направленные на применение на бытовой почве незаконных ограничений экономического характера, то есть лишение одним лицом другого имущества, доходов, создание экономической зависимости, поддержание такой зависимости или злоупотребление ею, полагается штраф в размере от 100 до 300 манатов, либо административный арест на срок до шестидесяти часов общественных работ, либо арест до 15 суток с учетом личности совершившего проступок.

В действующем законе за те же действия нарушитель облагается штрафом в размере от 100 до 300 манатов.

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Версия на английском языке Punishments for domestic violence perpetrators might be toughened
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məişət zorakılığı törədənlər həbs ediləcək - EKSKLÜZİV

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