В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать

В Азербайджане лица, нарушившие закон о предотвращении бытового насилия, будут арестованы.

В Азербайджане лица, нарушившие закон о предотвращении бытового насилия, будут арестованы.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 158 (нарушение законодательства о предотвращении бытового насилия) Кодекса об административных правонарушениях АР.

Согласно изменениям, за действия, направленные на применение на бытовой почве незаконных ограничений экономического характера, то есть лишение одним лицом другого имущества, доходов, создание экономической зависимости, поддержание такой зависимости или злоупотребление ею, полагается штраф в размере от 100 до 300 манатов, либо административный арест на срок до шестидесяти часов общественных работ, либо арест до 15 суток с учетом личности совершившего проступок.

В действующем законе за те же действия нарушитель облагается штрафом в размере от 100 до 300 манатов.