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В Азербайджане снижают штрафы для должностных лиц за отсутствие предрейсового контроля

В Азербайджане снижают штрафы для должностных лиц за отсутствие предрейсового контроля Снижаются штрафы за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, и предрейсового медицинского осмотра водителей.
Милли Меджлис
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане снижают штрафы для должностных лиц за отсутствие предрейсового контроля

Снижаются штрафы за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, и предрейсового медицинского осмотра водителей.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств и медицинского осмотра водителей должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 200 манатов.

В действующем законодательстве в этих случаях предусмотрен штраф от 500 до 800 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini yoxlamayan vəzifəli şəxslər üçün cərimələr azaldılır

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