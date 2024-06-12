В Азербайджане снижают штрафы для должностных лиц за отсутствие предрейсового контроля

Снижаются штрафы за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, и предрейсового медицинского осмотра водителей.

Снижаются штрафы за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, и предрейсового медицинского осмотра водителей.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств и медицинского осмотра водителей должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 200 манатов.

В действующем законодательстве в этих случаях предусмотрен штраф от 500 до 800 манатов.