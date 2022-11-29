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В Азербайджане смягчается требование к получению помощи партиями, повторно нарушившими финотчетность

В Азербайджане смягчается требование к получению помощи партиями, повторно нарушившими финотчетность Смягчается требование к получению государственной финансовой помощи партиями, повторно нарушившими финансовую отчетность.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 16:26
В Азербайджане смягчается требование к получению помощи партиями, повторно нарушившими финотчетность

Смягчается требование к получению государственной финансовой помощи партиями, повторно нарушившими финансовую отчетность.

Как передает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О политических партиях", который сегодня обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, если финансовый отчет не будет представлен в установленном порядке, то государственная финансовая помощь не будет выплачиваться политической партии в течение оставшихся кварталов года. Если указанное нарушение повторится в следующем году, политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь за оставшиеся кварталы года, а также в течение следующего года.

В предварительном варианте законопроекта этот срок составлял три года.

Проект был принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə hesabatı barədə pozuntunu təkarlayan partiyaların dövlət maliyyə yardımı alması ilə bağlı tələb yüngülləşdirilir

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