В Азербайджане смягчается требование к получению помощи партиями, повторно нарушившими финотчетность

Смягчается требование к получению государственной финансовой помощи партиями, повторно нарушившими финансовую отчетность.

Смягчается требование к получению государственной финансовой помощи партиями, повторно нарушившими финансовую отчетность.

Как передает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О политических партиях", который сегодня обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, если финансовый отчет не будет представлен в установленном порядке, то государственная финансовая помощь не будет выплачиваться политической партии в течение оставшихся кварталов года. Если указанное нарушение повторится в следующем году, политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь за оставшиеся кварталы года, а также в течение следующего года.

В предварительном варианте законопроекта этот срок составлял три года.

Проект был принят в первом чтении.