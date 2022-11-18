В Азербайджане с будущего года будут поощряться безналичные операции

В целях стимулирования безналичных операций в Азербайджане со следующего года предусматривается возврат 17,5% уплаченного в безналичной форме НДС.

В целях стимулирования безналичных операций в Азербайджане со следующего года предусматривается возврат 17,5% уплаченного в безналичной форме НДС.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, возмещаемая часть НДС по безналичным операциям повышается с 15% до 17,5%, а возмещаемая часть НДС по наличным операциям снижается с 10% до 5%.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.