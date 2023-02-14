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В Азербайджане разрешат эксплуатацию объектов, имеющих заключение о соответствии требованиям безопасности

В Азербайджане разрешат эксплуатацию объектов, имеющих заключение о соответствии требованиям безопасности В Азербайджане к эксплуатации будут допущены строительные объекты, построенные до 1 марта текущего года, и имеющие заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.
Милли Меджлис
14 февраля 2023 г. 13:51
В Азербайджане разрешат эксплуатацию объектов, имеющих заключение о соответствии требованиям безопасности

В Азербайджане к эксплуатации будут допущены строительные объекты, построенные до 1 марта текущего года, и имеющие заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании".

Согласно проекту поправок, будет разрешена эксплуатация строительных объектов, построенных до 1 марта 2023 года, строительство которых не осуществлялось в соответствии с требованиями кодекса, но на них представлено заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.

Проект будет обсуждаться в комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin martın 1-dək inşa edilən və təhlükəsizlik tələblərinə dair rəyi olan tikinti obyektlərinin istismarına icazə veriləcək

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