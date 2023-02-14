В Азербайджане разрешат эксплуатацию объектов, имеющих заключение о соответствии требованиям безопасности

В Азербайджане к эксплуатации будут допущены строительные объекты, построенные до 1 марта текущего года, и имеющие заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.

В Азербайджане к эксплуатации будут допущены строительные объекты, построенные до 1 марта текущего года, и имеющие заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании".

Согласно проекту поправок, будет разрешена эксплуатация строительных объектов, построенных до 1 марта 2023 года, строительство которых не осуществлялось в соответствии с требованиями кодекса, но на них представлено заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности.

Проект будет обсуждаться в комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.