В Азербайджане разработан проект модельного закона “О репродуктивном здоровье”

В Азербайджане разработан проет модельного закона “О репродуктивном здоровье”.

В Азербайджане разработан проект модельного закона “О репродуктивном здоровье”.

Как сообщает Report, проект состоит из 4 глав и 22 статей.

Глава I законопроекта предусматривает общие положения.

В главе содержатся основные понятия, обязанности государства-члена в области охраны репродуктивного здоровья, меры по охране репродуктивного здоровья женщин и мужчин, закрепленные отдельными статьями, положения, касающиеся субъектов, обеспечивающих в законодательном порядке эту охрану, а также реализацию репродуктивных прав.