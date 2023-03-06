В Азербайджане разработан проект модельного закона “О репродуктивном здоровье”.
Как сообщает Report, проект состоит из 4 глав и 22 статей.
Глава I законопроекта предусматривает общие положения.
В главе содержатся основные понятия, обязанности государства-члена в области охраны репродуктивного здоровья, меры по охране репродуктивного здоровья женщин и мужчин, закрепленные отдельными статьями, положения, касающиеся субъектов, обеспечивающих в законодательном порядке эту охрану, а также реализацию репродуктивных прав.