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В Азербайджане разработан проект модельного закона  “О репродуктивном здоровье”

В Азербайджане разработан проект модельного закона  “О репродуктивном здоровье” В Азербайджане разработан проет модельного закона “О репродуктивном здоровье”.
Милли Меджлис
6 марта 2023 г. 13:00
В Азербайджане разработан проект модельного закона  “О репродуктивном здоровье”

В Азербайджане разработан проект модельного закона “О репродуктивном здоровье”.

Как сообщает Report, проект состоит из 4 глав и 22 статей.

Глава I законопроекта предусматривает общие положения.

В главе содержатся основные понятия, обязанности государства-члена в области охраны репродуктивного здоровья, меры по охране репродуктивного здоровья женщин и мужчин, закрепленные отдельными статьями, положения, касающиеся субъектов, обеспечивающих в законодательном порядке эту охрану, а также реализацию репродуктивных прав.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Reproduktiv sağlamlıq haqqında” model qanun layihəsi hazırlanıb

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