В Азербайджане разрабатывается законопроект "О благотворительной деятельности"

Идет работа над новым законопроектом "О благотворительной деятельности".

Идет работа над новым законопроектом "О благотворительной деятельности".

Об этом Report сообщил заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев.

По его словам, социальное предпринимательство, находясь на стыке бизнеса и благотворительности, решает важные социальные и культурные проблемы общества, а также создает условие для адаптации социально уязвимых категорий населения: "Идет также работа над новым законопроектом "О благотворительной деятельности", принятие которого планируется в будущем".