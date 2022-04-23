О нас
Аудио новости

В Азербайджане разрабатывается законопроект "О благотворительной деятельности"

В Азербайджане разрабатывается законопроект "О благотворительной деятельности" Идет работа над новым законопроектом "О благотворительной деятельности".
Милли Меджлис
23 апреля 2022 г. 17:14
В Азербайджане разрабатывается законопроект О благотворительной деятельности

Идет работа над новым законопроектом "О благотворительной деятельности".

Об этом Report сообщил заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев.

По его словам, социальное предпринимательство, находясь на стыке бизнеса и благотворительности, решает важные социальные и культурные проблемы общества, а также создает условие для адаптации социально уязвимых категорий населения: "Идет также работа над новым законопроектом "О благотворительной деятельности", принятие которого планируется в будущем".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin şöbə müdiri: “Xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında” yeni qanun layihəsi üzərində iş gedir"

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi