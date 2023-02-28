В Азербайджане разрабатывается Госстратегия в сфере культуры на 2020-2040 годы

Министерство культуры разрабатывает "Государственную стратегию в сфере культуры в Азербайджане на 2020-2040 годы". На основе документа будет разработан государственный план.

Министерство культуры разрабатывает "Государственную стратегию в сфере культуры в Азербайджане на 2020-2040 годы". На основе документа будет разработан государственный план.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Адиль Керимли в ходе обсуждения в Милли Меджлисе проекта закона "О нематериальном культурном наследии".

По его словам, в документе будут определены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели: "В настоящее время определяются приоритеты в сфере культуры".