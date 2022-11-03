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В Азербайджане расширяются виды пособий

В Азербайджане расширяются виды пособий В Азербайджане расширяются виды пособий.
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 12:10
В Азербайджане расширяются виды пособий

В Азербайджане расширяются виды пособий.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 4 закона "О социальных пособиях" (виды пособий).

Изменение предполагает включение в перечень видов единовременных пособий "Пособие на обеспечение первичных материально-бытовых условий специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики”.

Специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет предоставлено единовременное пособие в течение 5 лет для обеспечения первичных материально-бытовых условий.

Отметим, что в настоящее время существуют следующие виды единовременных пособий:

1. ежегодное пособие на лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии;

2. пособие при рождении ребенка:

3. пособие на похороны.

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.

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