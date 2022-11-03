В Азербайджане расширяются виды пособий.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 4 закона "О социальных пособиях" (виды пособий).
Изменение предполагает включение в перечень видов единовременных пособий "Пособие на обеспечение первичных материально-бытовых условий специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики”.
Специалистам, работающим на освобожденных территориях, будет предоставлено единовременное пособие в течение 5 лет для обеспечения первичных материально-бытовых условий.
Отметим, что в настоящее время существуют следующие виды единовременных пособий:
1. ежегодное пособие на лечение лицам, пострадавшим в результате радиационной аварии;
2. пособие при рождении ребенка:
3. пособие на похороны.
В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.