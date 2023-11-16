В Азербайджане расширяются права работающих женщин

В Азербайджане планируется расширить права работающих женщин.

В Азербайджане планируется расширить права работающих женщин.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

В проекте поправок отмечается, что ежегодно Всемирный банк публикует отчет "Женщины, бизнес и закон", в котором анализируется степень влияния норм и законов каждой страны на трудовую деятельность женщин. В целях повышения рейтинга страны главным приоритетом является исключить из Трудового кодекса нормы, ограничивающие возможности занятости женщин, повысить соотношение среднемесячной заработной платы женщин к среднемесячной заработной плате мужчин по стране, установить льготы для работающих женщин с детьми или обеспечить для них благоприятные условия труда.

В документе говорится, что для решения всех этих, и других вопросов, касающихся улучшения условий труда и расширения возможностей трудоустройства женщин в Азербайджане, возникает необходимость для внесения поправок в Трудовой кодекс страны.

Согласно поправкам, расширяются права женщин в вопросах, касающихся работы в ночную смену, сверхурочной работы и командировок.

Проектом также предусмотрено, что беременные женщины, матери детей в возрасте до 14 лет, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, могут привлекаться работодателями к работе в ночное время суток, к сверхурочной работе и командировкам только с их письменного согласия.