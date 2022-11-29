В Азербайджане расширят охват ОМС

В Азербайджане принят проект изменений в закон "О медицинском страховании", касающийся охвата обязательным медицинским страхованием тамады, музыкантов, танцоров, портных и парикмахеров.

В Азербайджане принят проект изменений в закон "О медицинском страховании", касающийся обязательного медицинского страхования тамады, музыкантов, танцоров, портных и парикмахеров.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О медицинском страховании" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Проект поправок подготовлен в соответствии с законом о внесении изменений в Налоговый кодекс от 3 декабря 2021 года.

С принятием документа физические лица данной категории смогут воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования, внеся страховой взнос, равный 4% от минимальной заработной платы.

Проект поправок был принят в третьем чтении.