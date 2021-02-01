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В Азербайджане расширяется список лиц, испытывающих трудности с трудоустройством

В Азербайджане расширяется список лиц, испытывающих трудности с трудоустройством На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон “О занятости”.
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане расширяется список лиц, испытывающих трудности с трудоустройством

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон “О занятости”.

Как сообщает Report, изменениями расширяется список лиц, имеющих особые потребности в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством в Азербайджане.

Согласно действующему закону, в перечень лиц с особыми потребностями в социальной защите и трудностями в трудоустройстве включены лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, молодежь до 20 лет, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, лица, которым менее двух лет до пенсионного возраста, лица, освобожденные из мест лишения свободы и вынужденные переселенцы.

Согласно предложенной поправке, в список лиц из этой категории включены также члены семей шехидов.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin siyahısı genişləndirilir

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