В Азербайджане расширяется список лиц, испытывающих трудности с трудоустройством

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон “О занятости”.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменений в закон “О занятости”.

Как сообщает Report, изменениями расширяется список лиц, имеющих особые потребности в социальной защите и испытывающих трудности с трудоустройством в Азербайджане.

Согласно действующему закону, в перечень лиц с особыми потребностями в социальной защите и трудностями в трудоустройстве включены лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, молодежь до 20 лет, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие детей до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, лица, которым менее двух лет до пенсионного возраста, лица, освобожденные из мест лишения свободы и вынужденные переселенцы.

Согласно предложенной поправке, в список лиц из этой категории включены также члены семей шехидов.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят.