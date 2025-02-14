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В Азербайджане расширен перечень потенциально опасных объектов

В Азербайджане расширен перечень потенциально опасных объектов Милли Меджлис расширил перечень потенциально опасных объектов в Азербайджане.
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 12:12
В Азербайджане расширен перечень потенциально опасных объектов

Милли Меджлис расширил перечень потенциально опасных объектов в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Градостроительный и Строительный кодексы, законы "О технической безопасности" и "О лицензиях и разрешениях" были приняты одним чтением на сегодняшнем пленарном заседании.

Отныне потенциально опасными объектами будут считаться производственные, снабженческие, транспортные и социальные объекты, занимающиеся получением, изготовлением, переработкой, транспортировкой, использованием и ликвидацией опасных веществ, представляющих угрозу для населения и окружающей среды. Также в перечень вошли объекты, имеющие источники радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывоопасные и другие аварийно-опасные сооружения, установки и оборудование.

Кроме того, все эти объекты будут зарегистрированы в едином государственном реестре.

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Версия на азербайджанском языке Parlament təhlükə potensiallı obyektlərin siyahısının genişləndirilməsini qəbul edib

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