О нас

В Азербайджане распространение информации о передвижении личного состава и техники ВС стало уголовно наказуемым

В Азербайджане распространение информации о передвижении личного состава и техники ВС стало уголовно наказуемым За распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики устанавливается уголовная ответственность.
Милли Меджлис
30 декабря 2023 г. 12:45
В Азербайджане распространение информации о передвижении личного состава и техники ВС стало уголовно наказуемым

За распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики устанавливается уголовная ответственность.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс АР.

Согласно поправкам, распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики в военное время или в боевых условиях и при отсутствии признаков деяний, предусмотренных статьями 274, 276 или 284 Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет.

В случае, если те же деяния повлекут тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Действие статьи 284-2 УК АР не распространяется на случаи распространения информации государственными органами (учреждениями).

За распространение военнослужащими и уволенными в запас со срочной действительной военной службы в средствах массовой информации, в информационных ресурсах информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, боевого оружия, боеприпасов или военной техники предусмотрен административный арест на срок от 10 дней до 1 месяца.

Действие статьи 614-1 УК не распространяется на случаи распространения информации госорганами (учреждениями).

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis hərbi silah və texnikanın hərəkəti barədə məlumat yayanların həbsinə razılıq verib

Самое важное

Основные события уходящего 2023 года в мире
Основные события уходящего 2023 года в мире
30 декабря 2023 г. 12:00
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
Помощник президента Азербайджана: Программа милитаризации Армении Францией контрпродуктивна
30 декабря 2023 г. 03:18
Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi