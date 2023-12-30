В Азербайджане распространение информации о передвижении личного состава и техники ВС стало уголовно наказуемым

За распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики устанавливается уголовная ответственность.
Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был вынесен на обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс АР.
Согласно поправкам, распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики в военное время или в боевых условиях и при отсутствии признаков деяний, предусмотренных статьями 274, 276 или 284 Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет.
В случае, если те же деяния повлекут тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Действие статьи 284-2 УК АР не распространяется на случаи распространения информации государственными органами (учреждениями).
За распространение военнослужащими и уволенными в запас со срочной действительной военной службы в средствах массовой информации, в информационных ресурсах информации о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, боевого оружия, боеприпасов или военной техники предусмотрен административный арест на срок от 10 дней до 1 месяца.
Действие статьи 614-1 УК не распространяется на случаи распространения информации госорганами (учреждениями).
Проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.