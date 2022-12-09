В Азербайджане продлен срок освобождения услуг ОМС от налога

Парламент принял в III чтении проект об освобождении от налога услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане еще на 1 год.

Парламент принял в III чтении проект об освобождении от налога услуг обязательного медицинского страхования в Азербайджане еще на 1 год.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему кодексу, предоставление медицинских услуг за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования освобождается от налога с 1 января 2020 года сроком на 3 года. Согласно поправке, этот срок составит 4 года.

После обсуждений проект поправки был принят путем голосования в третьем чтении.