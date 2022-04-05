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В Азербайджане продающих сильнодействующие вещества арестуют на 10 лет

В Азербайджане продающих сильнодействующие вещества арестуют на 10 лет Занимающиеся незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта в Азербайджане будут арестованы на 10 лет.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 17:53
В Азербайджане продающих сильнодействующие вещества арестуют на 10 лет

Занимающиеся незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта в Азербайджане будут арестованы на 10 лет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках в Уголовный кодекс, которые были обсуждены в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Действия, предусмотренные статьями 240.1, 240.2 и 240.3 (статья 240: незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта) Уголовного кодекса АР, если совершатся в особо крупном размере, то будут наказываться в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda güclü təsir edən maddələri satanlar 10 il həbs olunacaq

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