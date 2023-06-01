В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы

В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы.

В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы.

Как сообщает Report, это отражено в новой статье "Утилизация транспортных средств" к закону "Об отходах производства и потребления".

Согласно проекту, в соответствии с частями II и III статьи 27 закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", соответствующие органы, осуществляющие их государственную регистрацию, смогут распоряжаться следующими транспортными средствами:

- признан бесхозным в порядке, установленном гражданско-процессуальным кодексом;

- хранится на охраняемой стоянке органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, в непригодном для использования состоянии, если собственник транспортного средства или иное лицо, имеющее право распоряжаться им, написало письменный отказ.