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В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы

В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы.
Милли Меджлис
1 июня 2023 г. 11:52
В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы

В Азербайджане признанные бесхозными автомобили будут утилизированы.

Как сообщает Report, это отражено в новой статье "Утилизация транспортных средств" к закону "Об отходах производства и потребления".

Согласно проекту, в соответствии с частями II и III статьи 27 закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", соответствующие органы, осуществляющие их государственную регистрацию, смогут распоряжаться следующими транспортными средствами:

- признан бесхозным в порядке, установленном гражданско-процессуальным кодексом;

- хранится на охраняемой стоянке органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, в непригодном для использования состоянии, если собственник транспортного средства или иное лицо, имеющее право распоряжаться им, написало письменный отказ.

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