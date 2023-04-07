В Азербайджане в I чтении принят проект об ужесточении наказания за незаконное строительство

Проект об ужесточении наказания за незаконное проведение строительства вынесен на голосование в Милли Меджлисе и принят в первом чтении

Проект об ужесточении наказания за незаконное строительство вынесен на голосование в Милли Меджлисе и принят в первом чтении.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложено внести в пункт 395.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Согласно поправке, за возведение строительных объектов, на строительство которых требуется разрешение в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджана, без разрешения соответствующего органа исполнительной власти физические лица будут оштрафованы на сумму в размере от 800 до 1000 манатов, должностные лица - от 2000 до 4000 манатов, юридические лица - от 20000 до 25000 манатов.

Действующее законодательство предусматривает наложение штрафов на физических лиц в размере от 300 до 500 манатов, на должностных лиц в размере от 1500 до 2500 манатов, на юридических лиц в размере от 15 тысяч до 25 тысяч манатов.