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В Азербайджане предложили не привлекать детей, подвергшихся сексуальному насилию, к даче показаний в суде

В Азербайджане предложили не привлекать детей, подвергшихся сексуальному насилию, к даче показаний в суде В Азербайджане предлагается запретить дачу показаний на суде несовершеннолетними, подвергшимися сексуальному насилию.
Милли Меджлис
27 октября 2023 г. 12:46
В Азербайджане предложили не привлекать детей, подвергшихся сексуальному насилию, к даче показаний в суде

В Азербайджане предлагается запретить дачу показаний в суде несовершеннолетними, подвергшимися сексуальному насилию.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила руководитель аппарата Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Джейран Рахматуллаева на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему ”Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы“.

По ее словам, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) также не рекомендует привлекать детей и подростков к даче показаний в суде.

“В частности дети, подвергшиеся сексуальному насилию, не должны выступать в суде. Необходимо брать у них показания посредством системы "одно окно”, - сказала Рахматуллаева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda cinsi zorakılığa məruz qalan uşaqların məhkəmədə dindirilməməsi təklif olunur

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