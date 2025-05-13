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В Азербайджане предложили создать рабочую группу по борьбе с торговлей людьми

В Азербайджане предложили создать рабочую группу по борьбе с торговлей людьми В Азербайджане предложили создать рабочую группу по борьбе с торговлей людьми
Милли Меджлис
13 мая 2025 г. 11:35
В Азербайджане предложили создать рабочую группу по борьбе с торговлей людьми

Глава исследовательского фонда "Конституция" Алимамед Нуриев предложил создать в Азербайджане рабочую группу по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, с таким предложением Нуриев выступил в ходе обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента по правам человека и правовой политике и государственному строительству.

По его словам, операторам мобильной связи и другим соответствующим учреждениям необходимо поручить разработку механизмов выявления торговцев людьми.

"Подобные требования могут помочь предотвратить торговлю людьми, особенно через соцсети. Применение искусственного интеллекта также имеет особое значение в сфере борьбы с торговлей людьми. Также считаю важным широкое обсуждение нового плана действий, подготовленного в сфере борьбы с торговлей людьми", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif olunur

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