В Азербайджане предложили создать рабочую группу по борьбе с торговлей людьми

В Азербайджане предложили создать рабочую группу по борьбе с торговлей людьми

Глава исследовательского фонда "Конституция" Алимамед Нуриев предложил создать в Азербайджане рабочую группу по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, с таким предложением Нуриев выступил в ходе обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год на сегодняшнем совместном заседании комитетов парламента по правам человека и правовой политике и государственному строительству.

По его словам, операторам мобильной связи и другим соответствующим учреждениям необходимо поручить разработку механизмов выявления торговцев людьми.

"Подобные требования могут помочь предотвратить торговлю людьми, особенно через соцсети. Применение искусственного интеллекта также имеет особое значение в сфере борьбы с торговлей людьми. Также считаю важным широкое обсуждение нового плана действий, подготовленного в сфере борьбы с торговлей людьми", - сказал он.