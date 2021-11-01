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В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 

В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля  В Азербайджане предложены размеры государственной пошлины на регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя.
Милли Меджлис
1 ноября 2021 г. 11:05
В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля 
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В Азербайджане предложены размеры государственной пошлины на регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О государственной пошлине".

Согласно поправкам, при объеме двигателя легкового автомобиля до 2 000 кубических сантиметров госпошлина составит 0,05 маната за 1 см3 объема двигателя;

До 3 000 кубических сантиметров - 100 манатов + 0,1 манат за кубический сантиметр объема двигателя в пределах 2 001-3 000 см3;

До 4 000 кубических сантиметров - 200 манатов + 0,2 маната за 1 см3 объема двигателя в пределах 3 001-4 000 см3.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minik avtomobilinin mühərrikinin həcminə görə dövlət rüsumları müəyyənləşib 

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