В Азербайджане предложены госпошлины на регистрацию легкового автомобиля

В Азербайджане предложены размеры государственной пошлины на регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя.

В Азербайджане предложены размеры государственной пошлины на регистрацию легкового автомобиля в зависимости от объема двигателя.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О государственной пошлине".

Согласно поправкам, при объеме двигателя легкового автомобиля до 2 000 кубических сантиметров госпошлина составит 0,05 маната за 1 см3 объема двигателя;

До 3 000 кубических сантиметров - 100 манатов + 0,1 манат за кубический сантиметр объема двигателя в пределах 2 001-3 000 см3;

До 4 000 кубических сантиметров - 200 манатов + 0,2 маната за 1 см3 объема двигателя в пределах 3 001-4 000 см3.