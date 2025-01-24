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В Азербайджане предложено запустить проект парламентского волонтерства

В Азербайджане предложено запустить проект парламентского волонтерства В Азербайджане предложено запустить проект парламентского волонтерства.
Милли Меджлис
24 января 2025 г. 11:01
В Азербайджане предложено запустить проект парламентского волонтерства

В Азербайджане предложено запустить проект парламентского волонтерства.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса Мушфиг Джафарли на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, подобные предложения обсуждались и в предыдущем созыве Милли Меджлиса, однако их реализация оказалась невозможной из-за пандемии.

"В то же время считаю целесообразным проведение в Милли Меджлисе слушаний по вопросам финансирования спортивной сферы и привлечения инвестиций. Кроме того, планируется визит членов комитета в Карабахский университет и встреча со студентами. Было бы целесообразно осуществить визит в ходе весенней сессии", - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda parlament könüllüləri layihəsinə başlanılması təklif olunub

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