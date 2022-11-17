В Азербайджане предложено повысить пособия ветеранам войны

В Азербайджане предложено повысить пособия ветеранам войны.

В Азербайджане предложено повысить пособия ветеранам войны.

Как сообщает Report, с подобным предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, предназначенное для ветеранов войны пособие в 80 манатов на фоне роста цен не отвечает сегодняшним потребностям: "Пособия были назначены для покрытия ветеранами коммунальных, транспортных расходов. Сегодня выросли расходы на транспорт и коммунальные услуги. Но пособия ветеранов войны не повышались. Этот вопрос необходимо рассмотреть".