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В Азербайджане предложено создать алиментный фонд 

В Азербайджане предложено создать алиментный фонд  11:38 Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предложила учредить в Азербайджане алиментный фонд, а также погасить долги семей шехидов.
Милли Меджлис
17 ноября 2021 г. 11:53
В Азербайджане предложено создать алиментный фонд 

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предложила создать в Азербайджане алиментный фонд, а также погасить долги семей шехидов.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступила во время обсуждения в первом чтении проекта закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год".

"Надеюсь, что по мере расширения экономических возможностей будут увеличиваться средства, выделяемые на социальную сферу", - сказала Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri Azərbaycanda Aliment Fondunun yaradılmasını təklif edib

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