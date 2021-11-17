В Азербайджане предложено создать алиментный фонд

11:38 Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предложила учредить в Азербайджане алиментный фонд, а также погасить долги семей шехидов.

Председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предложила создать в Азербайджане алиментный фонд, а также погасить долги семей шехидов.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступила во время обсуждения в первом чтении проекта закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год".

"Надеюсь, что по мере расширения экономических возможностей будут увеличиваться средства, выделяемые на социальную сферу", - сказала Гусейнова.