В Азербайджане предложено разрешить делать фото на паспорт в платке

Обратившись к Омбудсмену, заявитель И. пожаловался на то, что Гедабекское районное управление регистрации отказалось фотографировать на паспорт его супругу, носящую хиджаб.
Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год.
В ответе Министерства внутренних дел на запрос Омбудсмена говорится о том, что фотографии на удостоверение личности и паспорт делаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Международной организацией гражданской авиации (ICAO) к фотографиям подобного типа. В соответствии с требованиями организации, недопустимо фотографироваться в головных уборах за исключением особых случаев, в которым относятся религиозные обычаи, медицинские предписания и культурные традиции.
Вместе с тем, было отмечено, что фотографирование в головном уборе для получения удостоверения личности и общегражданского паспорта недопустимо, так как законодательством Азербайджанской Республики не предусмотрены вышеуказанные случаи.
Учитывая это обстоятельство, омбудсмен Азербайджана обратилась с предложением внести поправки в закон "О паспортах".