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В Азербайджане предложено разрешить делать фото на паспорт в платке

В Азербайджане предложено разрешить делать фото на паспорт в платке Фотографии на удостоверение личности и паспорт делаются в соответствии с требованиями ICAO
Милли Меджлис
9 марта 2021 г. 12:33
В Азербайджане предложено разрешить делать фото на паспорт в платке
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Обратившись к Омбудсмену, заявитель И. пожаловался на то, что Гедабекское районное управление регистрации отказалось фотографировать на паспорт его супругу, носящую хиджаб.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год.

В ответе Министерства внутренних дел на запрос Омбудсмена говорится о том, что фотографии на удостоверение личности и паспорт делаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Международной организацией гражданской авиации (ICAO) к фотографиям подобного типа. В соответствии с требованиями организации, недопустимо фотографироваться в головных уборах за исключением особых случаев, в которым относятся религиозные обычаи, медицинские предписания и культурные традиции.

Вместе с тем, было отмечено, что фотографирование в головном уборе для получения удостоверения личности и общегражданского паспорта недопустимо, так как законодательством Азербайджанской Республики не предусмотрены вышеуказанные случаи.

Учитывая это обстоятельство, омбудсмен Азербайджана обратилась с предложением внести поправки в закон "О паспортах".

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