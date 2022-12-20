В Азербайджане предложено продлить отпуск по уходу за ребенком для отцов

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Айдын Мирзазаде предложил увеличить период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов.
Как сообщает Report, парламентарий заявил, что отпуск должен быть продлен с 14 дней до одного месяца.
Депутат отметил, что месяц - это не такой и большой срок для государственных и частных компаний.
Напомним, что в Милли Меджлис представлен проект изменений в законодательство в связи с предоставлением отцам 14-дневного оплачиваемого отпуска по уходу за новорожденным ребенком.