В Азербайджане предложено пересмотреть полномочия омбудсмена

Депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев предложил пересмотреть полномочия омбудсмена для предотвращения нарушения трудовых прав в Азербайджане.

Депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев предложил пересмотреть полномочия омбудсмена для предотвращения нарушения трудовых прав в Азербайджане.

Как сообщает Report, в ходе обсуждения проекта поправок в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" депутат заявил, что в некоторых случаях жалобы омбудсмену не выходят за рамки обычного рассмотрения.

Парламентарий считает, что необходимо расширить права омбудсмена в судебных процессах: "С другой стороны, следует серьезно относиться к сотрудничеству с членами специализированного гражданского общества".