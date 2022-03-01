В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О лицензиях и разрешениях"

В Азербайджане вносятся изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О лицензиях и разрешениях".
Согласно предложенным изменениям, в список добавляются общереспубликанский наземный радиовещатель, региональный наземный радиовещатель, платформенный вещатель, осуществляющий спутниковое вещание, платформенный вещатель, не осуществляющий спутниковое вещание, оператор простой платформы, оператор универсальной платформы, оператор мультиплекса.