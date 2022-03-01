В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О лицензиях и разрешениях"

В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О лицензиях и разрешениях"

В связи с вопросами, связанными с государственной безопасностью, вносятся изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия.

https://static.report.az/photo/caf860bd-d142-3b66-a101-ba4b9d0edab7.jpg https://static.report.az/photo/caf860bd-d142-3b66-a101-ba4b9d0edab7.jpg

В Азербайджане вносятся изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия. Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О лицензиях и разрешениях". Согласно предложенным изменениям, в список добавляются общереспубликанский наземный радиовещатель, региональный наземный радиовещатель, платформенный вещатель, осуществляющий спутниковое вещание, платформенный вещатель, не осуществляющий спутниковое вещание, оператор простой платформы, оператор универсальной платформы, оператор мультиплекса. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram