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В Азербайджане предлагают ввести суровое наказание для интернет-наркоторговцев

В Азербайджане предлагают ввести суровое наказание для интернет-наркоторговцев В Азербайджане лица, занимающиеся продажей наркотиков и психотропных веществ через интернет, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Милли Меджлис
9 марта 2022 г. 13:20
В Азербайджане предлагают ввести суровое наказание для интернет-наркоторговцев

В Азербайджане лица, занимающиеся продажей наркотиков и психотропных веществ через интернет, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Уголовный кодекс.

Согласно поправке, за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов Интернета или информационно-телекоммуникационных сетей, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Версия на английском языке Azerbaijan to jail internet drug dealers for 5-12 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda internet vasitəsilə narkotik satanlar 12 il həbs ediləcək

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