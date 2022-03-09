В Азербайджане предлагают ввести суровое наказание для интернет-наркоторговцев

В Азербайджане лица, занимающиеся продажей наркотиков и психотропных веществ через интернет, будут привлекаться к уголовной ответственности.

В Азербайджане лица, занимающиеся продажей наркотиков и психотропных веществ через интернет, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Уголовный кодекс.

Согласно поправке, за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов Интернета или информационно-телекоммуникационных сетей, будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.