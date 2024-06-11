В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет.
Как сообщает Report, в рамках проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую статью 189-1.
Новая статья предполагает введение штрафов в размере от 1000 до 2000 манатов в отношении совершеннолетнего, помолвленного с несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет.
Штраф в аналогичном размере также предусмотрен в отношении родителей обоих сторон, если они выступают инициаторами данной помолвки.
В зависимости от обстоятельств дела, статья также предусматривает административный арест на срок от 1 до 2 месяцев.