В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет

В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних, помолвленных с лицами младше 16 лет, либо организовавших ее.

В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет.

Как сообщает Report, в рамках проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую ​​статью 189-1.

Новая статья предполагает введение штрафов в размере от 1000 до 2000 манатов в отношении совершеннолетнего, помолвленного с несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет.

Штраф в аналогичном размере также предусмотрен в отношении родителей обоих сторон, если они выступают инициаторами данной помолвки.

В зависимости от обстоятельств дела, статья также предусматривает административный арест на срок от 1 до 2 месяцев.