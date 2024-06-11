О нас

В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет

В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних, помолвленных с лицами младше 16 лет, либо организовавших ее.
Милли Меджлис
11 июня 2024 г. 14:38
В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет

В Азербайджане предлагают штрафовать совершеннолетних за помолвку с лицами младше 16 лет.

Как сообщает Report, в рамках проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую ​​статью 189-1.

Новая статья предполагает введение штрафов в размере от 1000 до 2000 манатов в отношении совершеннолетнего, помолвленного с несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет.

Штраф в аналогичном размере также предусмотрен в отношении родителей обоих сторон, если они выступают инициаторами данной помолвки.

В зависимости от обстоятельств дела, статья также предусматривает административный арест на срок от 1 до 2 месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 16 yaşına çatmayanlarla nişanlananlar 2 min manat cərimələnəcək, həbs olunacaq

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycanın üç universiteti dünyanın ən yaxşı təhsil ocaqları sırasında yer alıb
FotoAzərbaycanın üç universiteti dünyanın ən yaxşı təhsil ocaqları sırasında yer alıb
5 İyun , 2024 12:19
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödəniləcəyi vaxt məlum olub
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödəniləcəyi vaxt məlum olub
5 İyun , 2024 14:37
Azərbaycan dili imtahanında ikinci cəhddə iştirak üçün qeydiyyat başlayıb
Azərbaycan dili imtahanında ikinci cəhddə iştirak üçün qeydiyyat başlayıb
5 İyun , 2024 11:15
Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
4 İyun , 2024 23:08
Emin Əmrullayev: Sertifikasiyadan kəsilən müəllimlərin MİQ-də iştirak səlahiyyəti əllərindən alınmır - EKSKLÜZİV
Emin Əmrullayev: Sertifikasiyadan kəsilən müəllimlərin MİQ-də iştirak səlahiyyəti əllərindən alınmır - EKSKLÜZİV
7 İyun , 2024 09:53
Həftəsonu 18 mindən çox abituriyent imtahan verəcək
Həftəsonu 18 mindən çox abituriyent imtahan verəcək
7 İyun , 2024 09:26
Sahə həkimlərinin iş qrafiki müəyyənləşib
Sahə həkimlərinin iş qrafiki müəyyənləşib
5 İyun , 2024 11:38
Elm və təhsil naziri universitetlərə qəbul planının sayını açıqlayıb - EKSKLÜZİV
Elm və təhsil naziri universitetlərə qəbul planının sayını açıqlayıb - EKSKLÜZİV
10 İyun , 2024 14:57
Quba, Sumqayıt və Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
Quba, Sumqayıt və Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
10 İyun , 2024 09:10
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb - SİYAHI
Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb - SİYAHI
4 İyun , 2024 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi