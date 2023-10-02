В Азербайджане предлагают облегчить условия ипотеки

В Азербайджане предлагается облегчить условия ипотеки для регионов.

В Азербайджане предлагается облегчить условия ипотеки для регионов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов 2 октября на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.

По его словам, к закону "Об ипотеке" должен быть другой подход: ”Условия одинаковы для Баку и регионов. Если мы хотим, чтобы молодые люди создавали семьи, остались и работали в регионах, правила тоже должны измениться. Ведь мы также знаем размер заработной платы в регионах. Поэтому условия ипотеки для региона должны быть облегчены”.

С.Новрузов также призвал предпринять шаги для формирования муниципальных систем на освобожденных территориях: “Пришло время разработать Кодекс о муниципалитетах. Я считаю, что все законопроекты в этой области должны быть в одном Кодексе”.