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В Азербайджане предлагают облегчить условия ипотеки

В Азербайджане предлагают облегчить условия ипотеки В Азербайджане предлагается облегчить условия ипотеки для регионов.
Милли Меджлис
2 октября 2023 г. 12:48
В Азербайджане предлагают облегчить условия ипотеки

В Азербайджане предлагается облегчить условия ипотеки для регионов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов 2 октября на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.

По его словам, к закону "Об ипотеке" должен быть другой подход: ”Условия одинаковы для Баку и регионов. Если мы хотим, чтобы молодые люди создавали семьи, остались и работали в регионах, правила тоже должны измениться. Ведь мы также знаем размер заработной платы в регионах. Поэтому условия ипотеки для региона должны быть облегчены”.

С.Новрузов также призвал предпринять шаги для формирования муниципальных систем на освобожденных территориях: “Пришло время разработать Кодекс о муниципалитетах. Я считаю, что все законопроекты в этой области должны быть в одном Кодексе”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka şərtlərinin asanlaşdırılması təklif olunur

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