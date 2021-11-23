В Азербайджане предлагается ввести льготный проезд для семей шехидов, учителей и студентов

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев предложил ввести в Азербайджане льготный проезд для семей шехидов, ветеранов войны, учителей, студентов и учащихся.

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев предложил ввести в Азербайджане льготный проезд для членов семей шехидов, а также ветеранов войны, учителей, студентов и учащихся.

Как сообщат Report, об этом депутат сказал во время обсуждения бюджета на сегодняшнем заседании парламента.

Депутат отметил, что в большинстве транспортных средств общественного транспорта оплата осуществляется безналичной картой: "Я предлагаю воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить льготы на проезд в общественном транспорте для учителей, студентов и учащихся. Льготный проезд можно было бы ввести и для семей шехидов и ветеранов войны. Эта практика успешно реализуется во многих странах".