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В Азербайджане предлагается ввести льготный проезд для семей шехидов, учителей и студентов 

В Азербайджане предлагается ввести льготный проезд для семей шехидов, учителей и студентов  Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев предложил ввести в Азербайджане льготный проезд для семей шехидов, ветеранов войны, учителей, студентов и учащихся.
Милли Меджлис
23 ноября 2021 г. 13:01
В Азербайджане предлагается ввести льготный проезд для семей шехидов, учителей и студентов 

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев предложил ввести в Азербайджане льготный проезд для членов семей шехидов, а также ветеранов войны, учителей, студентов и учащихся.

Как сообщат Report, об этом депутат сказал во время обсуждения бюджета на сегодняшнем заседании парламента.

Депутат отметил, что в большинстве транспортных средств общественного транспорта оплата осуществляется безналичной картой: "Я предлагаю воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить льготы на проезд в общественном транспорте для учителей, студентов и учащихся. Льготный проезд можно было бы ввести и для семей шехидов и ветеранов войны. Эта практика успешно реализуется во многих странах".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəhid ailələrinə, müəllimlərə və tələbələrə ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı güzəştlər təklif edilir

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