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В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за оборот наркотиков

В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за оборот наркотиков В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за оборот наркотиков.
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 13:57
В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за оборот наркотиков

В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за оборот наркотиков.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, наркокурьеры прибегают к технологиям для осуществления своей деятельности.

"Теперь наркотики переправляют в страну с помощью дронов. Конечно, этому противодействуют. В данной области требуется гражданская активность. Больше всего наркотиков поступает из Ирана. В этой стране есть одна статья, связанная с наркотиками, и это смертная казнь. В Азербайджане нет смертной казни. Но мы должны рассмотреть вопрос о дальнейшем ужесточении существующего закона. Это поможет предотвратить проникновение наркотиков в школы и другие соцучреждения",- подчеркнул депутат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda narkotik dövriyyəsi ilə bağlı cəzaların ağırlaşdırılması təklif olunur

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