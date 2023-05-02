О нас

В Азербайджане предлагается увеличить пособие ветеранов войны

В Азербайджане предлагается увеличить пособие ветеранов войны В Азербайджане предлагается повысить предоставляемое ветеранам войны пособие с 80 манатов до 130 манатов.
Милли Меджлис
2 мая 2023 г. 13:56
В Азербайджане предлагается увеличить пособие ветеранов войны

В Азербайджане предлагается повысить предоставляемое ветеранам войны пособие с 80 манатов до 130 манатов.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, после войны в тарифах на коммунальные услуги произошли определенные изменения: "В стране насчитывается более 80 тыс. ветеранов Первой и Второй Карабахских войн. Они получают пособие в размере около 80 манатов. С соответствующими госструктурами необходимо провести переговоры в связи с повышением этой суммы. Сумма пособия должна вырасти хотя бы на 50-70 манатов. Предоставляемые ветеранам войны пособия тратятся на оплату коммунальных услуг, но с момента назначения этих пособий тарифы на коммунальные услуги изменились. 80 манатов не хватает, чтобы покрыть эти расходы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müharibə veteranlarının müavinətinin 130 manata çatdırılması təklif olunur

Другие новости из категории

Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 12 мая
Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 12 мая
2 мая 2023 г. 13:54
Количество зрителей местных телеканалов сократилось как минимум в 10 раз
Количество зрителей местных телеканалов сократилось как минимум в 10 раз
2 мая 2023 г. 13:27
В Азербайджане учреждается еще одна медаль
В Азербайджане учреждается еще одна медаль
2 мая 2023 г. 13:13
Депутат призвал отстранить лиц с радикальными взглядами от работы в мечетях
Депутат призвал отстранить лиц с радикальными взглядами от работы в мечетях
2 мая 2023 г. 12:10
Депутат: Некоторые строительные компании занимаются мошенничеством
Депутат: Некоторые строительные компании занимаются мошенничеством
2 мая 2023 г. 12:07
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
2 мая 2023 г. 11:03
Депутаты ММ примут участие в мероприятии в Словении по случаю 105-летия Мехди Гусейнзаде
Депутаты ММ примут участие в мероприятии в Словении по случаю 105-летия Мехди Гусейнзаде
1 мая 2023 г. 11:29
Сахиба Гафарова: В этом году на восстановление освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов
Сахиба Гафарова: В этом году на восстановление освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов
28 апреля 2023 г. 19:06
Депутату Вахиду Ахмедову вынесен выговор
Депутату Вахиду Ахмедову вынесен выговор
28 апреля 2023 г. 16:58
Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса
28 апреля 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi