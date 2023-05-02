В Азербайджане предлагается увеличить пособие ветеранов войны

В Азербайджане предлагается повысить предоставляемое ветеранам войны пособие с 80 манатов до 130 манатов.

В Азербайджане предлагается повысить предоставляемое ветеранам войны пособие с 80 манатов до 130 манатов.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, после войны в тарифах на коммунальные услуги произошли определенные изменения: "В стране насчитывается более 80 тыс. ветеранов Первой и Второй Карабахских войн. Они получают пособие в размере около 80 манатов. С соответствующими госструктурами необходимо провести переговоры в связи с повышением этой суммы. Сумма пособия должна вырасти хотя бы на 50-70 манатов. Предоставляемые ветеранам войны пособия тратятся на оплату коммунальных услуг, но с момента назначения этих пособий тарифы на коммунальные услуги изменились. 80 манатов не хватает, чтобы покрыть эти расходы".