В Азербайджане предлагается создать суды по семейным делам

В Азербайджане необходимо создать суды по семейным делам.

В Азербайджане необходимо создать суды по семейным делам.

Как сообщает Report, об этом член парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Велиева заявила 18 января на заседании комитета в Милли Меджлисе.

Депутат также предложила провести в парламенте слушания в связи с брачным договором: "Необходимо переименовать брачный договор и включить его в законодательство как брачное соглашение. Кроме того, необходимо создать суды по семейным делам, поскольку у действующих судов нет времени на разбирательство по поводу причин распада семей".