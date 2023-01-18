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В Азербайджане предлагается создать суды по семейным делам

В Азербайджане предлагается создать суды по семейным делам В Азербайджане необходимо создать суды по семейным делам.
Милли Меджлис
18 января 2023 г. 12:08
В Азербайджане предлагается создать суды по семейным делам

В Азербайджане необходимо создать суды по семейным делам.

Как сообщает Report, об этом член парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Садагат Велиева заявила 18 января на заседании комитета в Милли Меджлисе.

Депутат также предложила провести в парламенте слушания в связи с брачным договором: "Необходимо переименовать брачный договор и включить его в законодательство как брачное соглашение. Кроме того, необходимо создать суды по семейным делам, поскольку у действующих судов нет времени на разбирательство по поводу причин распада семей".

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Версия на английском языке Family courts may be established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ailə məhkəmələrinin yaradılması təklif olunur

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