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В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст

В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст "С 2017 года в Азербайджане пенсионное обеспечение ужесточилось".
Милли Меджлис
5 мая 2022 г. 15:32
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст

"С 2017 года в Азербайджане пенсионное обеспечение ужесточилось".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Али Масимли сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в Азербайджане демографическая ситуация изменилась: "Сократилось количество семей с пятью и более детьми. Мы должны пересмотреть понятие многодетной семьи".

Депутат подчеркнул, что за последние 30 лет пенсионный возраст не сильно изменился: "За 30 лет продолжительность жизни увеличилась на 2 года. В Азербайджане пенсионный возраст для мужнин должен составлять 63 года, для женщин – 60 лет".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiya yaşının azaldılması təklif edilir

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